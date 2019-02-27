Пряма трансляція Реал - Барселона: ОНЛАЙН

Сьогодні, 27 лютого, відбудеться матч-відповідь півфіналу Кубку Іспанії Реал - Барселона.
Початок гри - 22:00 за Києвом.
В Україні гру можна подивитися на сервісі Megogo.
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Перша гра в Барселоні закінчилася з рахунком 1:1. Іншу півфінальну пари склали Бетіс та Валенсія. Перший матч у Севільї сильнішого не виявив (2:2).
Нагадаємо, що півфінал Реал - Барселона відбудеться 27 лютого о 22:00. Початок трансляції о 21:55.
Джерело - Чемпіон.