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Українець потрапив до збірної туру чемпіонату Польщі. ФОТО

Вчора 22:50 667 0
Українець потрапив до збірної туру чемпіонату Польщі. ФОТО

Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв потрапив до символічної збірної 23-го туру чемпіонату Польщі.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Олексій забив єдиний і переможний м'яч у матчі його команди проти Ягеллонії.

Нинішнього сезону Дитятьєв зіграв за Краковію 21 матч відзначився одним забитим голом, його клуб має в своєму активі 36 очок та перебуває на 7 місці у таблиці.

Нагадаємо, Хацкевич — найкращий тренер 19-го туру УПЛ

Також, Швед — найкращий гравець 19-го туру УПЛ

 

Джерело - Чемпіон.

#Дитятьєв, #Ягеллонія, #Краковія
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