Українець потрапив до збірної туру чемпіонату Польщі. ФОТО

Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв потрапив до символічної збірної 23-го туру чемпіонату Польщі.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Олексій забив єдиний і переможний м'яч у матчі його команди проти Ягеллонії.

Нинішнього сезону Дитятьєв зіграв за Краковію 21 матч відзначився одним забитим голом, його клуб має в своєму активі 36 очок та перебуває на 7 місці у таблиці.

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Джерело - Чемпіон.