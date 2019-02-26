Українець потрапив до збірної туру чемпіонату Польщі. ФОТО

Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв потрапив до символічної збірної 23-го туру чемпіонату Польщі.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Олексій забив єдиний і переможний м'яч у матчі його команди проти Ягеллонії.
Są weterani, są debiutanci! Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych po 23. kolejce #Ekstraklasa 👏🔝— LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) 26 лютого 2019 р.
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Нинішнього сезону Дитятьєв зіграв за Краковію 21 матч відзначився одним забитим голом, його клуб має в своєму активі 36 очок та перебуває на 7 місці у таблиці.
Нагадаємо, Хацкевич — найкращий тренер 19-го туру УПЛ
Також, Швед — найкращий гравець 19-го туру УПЛ
Джерело - Чемпіон.