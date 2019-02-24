Шахтар домовився з Греміо про покупку Тете

Донецький Шахтар погодив з бразильським Греміо трансфер 19-річного вінгера Тете, який незабаром перейде в донецький клуб.

Про це повідомляє Globoesporte.globo.com.

Шахтар заплатить за трансфер гравця 10 мільйонів євро, а в разі перепродажу 15% від вартості отримає Греміо.

Клуби досягли усної угоди, але ще не підписали контракт. Шахтарю належить провести переговори з агентом футболіста, хоча українці також домовилися з Тете по зарплаті. Представники українців зустрінуться з бразильською стороною до 25 лютого, щоб закрити операцію, а Греміо залишить за собою від 15 до 20% економічних прав на вінгера.

В даний час Греміо володіє 60% прав на Тете, а у гравця прописана клаусула в розмірі 100 мільйонів євро. Гравець зовсім недавно продовжив контракт з клубом до 2021 року.

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Джерело - Globoesporte.