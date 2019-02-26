Циганков зіграв 100-й матч за Динамо

Півзахисник Динамо Віктор Циганков зіграв 100-й матч за киян у всіх турнірах.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Ювілейним став для Віктора матч з луганською Зорею, в якому він провів на полі 70 хвилин.

У складі киян 21-річний півзахисник провів 66 матчів в УПЛ, 16 ігор у Лізі Європи, 11 - в Лізі чемпіонів, 5 - в Кубку України та 2 матчі за Суперкубок України.

Цього сезону в його активі 9 м'ячів і 4 гольові передачі за 19 ігор в УПЛ.

Нагадаємо, Хацкевич став найкращим тренером туру УПЛ.

Джерело - Динамо.