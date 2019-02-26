Кепу оштрафували на тижневу зарплату

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага вибачився перед головним тренером команди Мауріціо Саррі за відмову від заміни в матчі з Манчестер Сіті у фіналі Кубка ліги.

У клубі його оштрафували на тижневу зарплату.

"Я був дуже радий зіграти в першому кубковому фіналі за Челсі та пишаюся грою команди. Я багато думав про вчорашні події. Попри те, що в цьому епізоді сталося непорозуміння, я припустився великої помилки, поводившись саме так. Перепрошую, а також особисто прошу вибачення у тренера, Віллі, партнерів по команді та клубу. Крім того, я прошу вибачення перед фанатами. Я винесу урок з цієї історії і прийму будь-яке покарання, яке клуб вважатиме доречним", - сказав Кепа.

Нагадаємо, Кепа став головним невдахою Кубка ліги.

Джерело - Челсі.