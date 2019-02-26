Хацкевич: Соль націлений на ворота

Нападник повинен бути егоїстом.
Так оцінив Франа Соля головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.
"Робота нападника — забивати. Друга гра в Києві — два м'ячі в активі. Він націлений на ворота. Навіть у ситуації, коли Циганков був у кращій позиції. Але нападник повинен бути егоїстом, хоча ми просимо, щоб використовувати гравця, який перебуває в кращій позиції. Як форвард, він показав, що націлений на ворота", - заявив Хацкевич.
Нагадаємо, Динамо впевнено перерграло Зорю. Тим часом Веридуб взяв провину за поразку на себе.
Джерело - Динамо.