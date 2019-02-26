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Хацкевич: Соль націлений на ворота

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Хацкевич: Соль націлений на ворота

Нападник повинен бути егоїстом.

Так оцінив Франа Соля головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.

"Робота нападника — забивати. Друга гра в Києві — два м'ячі в активі. Він націлений на ворота. Навіть у ситуації, коли Циганков був у кращій позиції. Але нападник повинен бути егоїстом, хоча ми просимо, щоб використовувати гравця, який перебуває в кращій позиції. Як форвард, він показав, що націлений на ворота", - заявив Хацкевич.

Нагадаємо, Динамо впевнено перерграло Зорю. Тим часом Веридуб взяв провину за поразку на себе.

Джерело - Динамо.

#УПЛ, #Прем'єр-ліга, #Українська Прем'єр-ліга, #19 тур, #Зоря, #Динамо, #Соль, #Хацкевич
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