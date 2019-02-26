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Вернидуб: Сильні люди, зазвичай, встають з колін

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Вернидуб: Сильні люди, зазвичай, встають з колін

Всю провину за поразку Зорі від Динамо взяв на себе Юрій Вернидуб.

Про це заявив сам спеціаліст після матчу.

"Програли по грі, заслужена перемога Динамо. Всю провину за поразку беру на себе. Пропустили перший гол після контратаки киян, а ми свій момент не реалізували. Другий гол — не може один футболіст обіграти чотирьох і забити. Всі пропущені голи — помилки з боку всієї команди.

Вважаю, що рахунок не за грою. Другий тайм вийшов трохи нервовим, тримали м'яч, але будь-яка атака киян приводила до голу. Потрібно це пережити. Сильні люди, зазвичай, встають з колін", - заявив Вернидуб.

Нагадаємо, керманич Зорі назвав події в Україні катастрофою і жахом.

Джерело - Зоря.

#УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга, #чемпіонат України, #Динамо, #Зоря, #19 тур
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