Матч Динамо - Челсі викликав шалений ажіотаж у вболівальників

В неділю, 24 лютого, стартував продаж квитків на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між київським Динамо і лондонським Челсі, який відбудеться 14 березня в Києві.

Як стало відомо Dynamo.kiev.ua, в перший день продажів було реалізовано 11 тисяч квитків, а за станом на вечір понеділка в касах та Інтернеті було реалізовано близько 30 тисяч перепусток.

Якщо така тенденція продажів збережеться, можна припустити, що всі квитки будуть продані до кінця поточного тижня. Тому вболівальникам, які збираються відвідати матч, рекомендується не затягувати з придбанням квитків.

Джерело - dynamo.kiev.ua.