Бойко у ТОП-5 найкращих голкіперів Європи

Голкіпер Динамо Денис Бойко входить в ТОП-5 воротарів за кількістю сухих матчів в цьому сезоні серед гравців топ-10 європейських ліг.
Про це повідомляє Transfermarkt.
У статистиці враховуються матчі на нуль в поєдинках національних чемпіонатів.
1. Аліссон (Ліверпуль) - 15
2. Мерт Гюнок (Істанбулспор) - 14
3. Ікер Касільяс (Порту) - 14
4. Ян Хмара (Атлетіко) - 13
5. Денис Бойко (Динамо) - 13
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Because some of you have asked: These are the goalkeepers with the most clean sheets in Europe‘s top 10 leagues (league games). Who has shown the best performance so far? 🤔 #alisson #lfc #liverpoolfc #oblak #atleticomadrid #atletico #boiko #fcdk #ibfk #basaksehir #casillas #fcporto
Сьогодні, 25 лютого, українець відстояв на нуль матч 19-го туру УПЛ з Зорею (5:0).
Джерело - Чемпіон.