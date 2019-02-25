Бойко у ТОП-5 найкращих голкіперів Європи

Голкіпер Динамо Денис Бойко входить в ТОП-5 воротарів за кількістю сухих матчів в цьому сезоні серед гравців топ-10 європейських ліг.

Про це повідомляє Transfermarkt.

У статистиці враховуються матчі на нуль в поєдинках національних чемпіонатів.

1. Аліссон (Ліверпуль) - 15

2. Мерт Гюнок (Істанбулспор) - 14

3. Ікер Касільяс (Порту) - 14

4. Ян Хмара (Атлетіко) - 13

5. Денис Бойко (Динамо) - 13

Сьогодні, 25 лютого, українець відстояв на нуль матч 19-го туру УПЛ з Зорею (5:0).

Джерело - Чемпіон.