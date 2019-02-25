Кравець - 11 український дебютант у Ла-Лізі

У 27-му турі іспанського чемпіонату Леганес вдома зіграв внічию з Валенсією.

У цьому матчі в Ла-Лізі за господарів поля дебютував український захисник Василь Кравець і відіграв в матчі 65 хвилин.

Це 11-а поява гравця з українським паспортом в іспанському чемпіонаті. Раніше в Прімері дебютували Василь Рац, Сергій Погодін, Дмитро Чигринський, Олександр Яковенко, Євген Коноплянка, Артем Кравець, Роман Зозуля, Денис Бойко, Максим Коваль та Андрій Лунін.

Дебютним матчем для Кравця в футболці Леганеса став кубковий поєдинок проти мадридського Реала.

Джерело - Чемпіон.