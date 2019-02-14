Калиниченко: Збірна відмовилася від Ракицького через політику

Ракицький готовий завершити кар'єру в збірній.
Так вважає екс-гравець збірної України Максим Калиниченко.
"Чи закрита дорога до збірної України Ракицькому після переходу в Зеніт? Мабуть, так. Він, напевно, все розуміє і багато раз обдумав своє рішення. Раз воно було прийнято, значить, Ярослав готовий до завершення кар'єри в збірній. Хоч він і сказав, що сподівається на виклик.
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Чи збірна відмовилася від Ракицького через політику? Звичайно. Ярослав ще недавно був одним з провідних захисників збірної України. Відтоді він не став грати гірше", — сказав Калиниченко.
Нагадаємо, Ракицький невдало дебютував за Зеніт.
Джерело - Советский спорт.