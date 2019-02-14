Калиниченко: Збірна відмовилася від Ракицького через політику

Ракицький готовий завершити кар'єру в збірній.

Так вважає екс-гравець збірної України Максим Калиниченко.

"Чи закрита дорога до збірної України Ракицькому після переходу в Зеніт? Мабуть, так. Він, напевно, все розуміє і багато раз обдумав своє рішення. Раз воно було прийнято, значить, Ярослав готовий до завершення кар'єри в збірній. Хоч він і сказав, що сподівається на виклик.