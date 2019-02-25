Фірміно покинув стадіон на милицях

Нападник збірної Бразилії й англійського Ліверпуля Роберто Фірміно покинув стадіон після гри з Манчестер Юнайтед на милицях.

Футболіст підвернув ступню і на 31-й хвилині головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп замінив його на Деніела Старріджа.

"Не знаю, що трапилося з ним. Очевидно, щось з гомілкостопом. Спочатку він сказав, що може продовжувати гру, але потім показав, що у нього не вийде. Не знаю, скільки він пропустить. Але це Фірміно, тому він повернеться швидше, ніж будь-хто інший. Втім ми повинні знати напевно, що з ним", - наводить слова Юргена Клоппа сайт Ліверпуля.