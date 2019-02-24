Сульшер: Усе пішло не так у першому таймі

В матче против Ливерпуля (0:0) произвел три вынужденных замены – повреждения получили Андер Эррера, Хуан Мата и Джесси Лингард. Маркус Рашфорд получил болезненный удар, но доиграл до конца.

Про це повідомив Сульшер у своєму інтерв'ю.

"Все, что могло пойти не так в первом тайме, пошло не так. Когда у тебя четыре травмы за такой короткий промежуток времени… Мы заменили троих игроков, а Рашфорд остался, ему пришлось. Казалось, что нас ожидает тяжелый вечер, но команда тяжело работала и держала Ливерпуль далеко от ворот. Не припомню, чтобы у Красных было очень много шансов. Хоть они и владели мячом, не помню, чтобы Давид Де Хеа делал сэйвы" — заявил Сульшер