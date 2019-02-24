Харт може переїхати в Америку

Джо Харт може перейти в один з клубів MLS.

Про це повідомляє Тhe Sun.

Бернлі, за який нині виступає Харт, зараз використовує на позиції воротаря Тома Хітона. У Харта ж досить велика зарплата, а тому клуб готовий розлучитися з Джо.

Варіант з переїздом в MLS досить актуальний, адже трансферне вікно в цьому чемпіонаті все ще відкрито. Воротар може відправитися як в оренду, так і перейти на повноцінну основі.

У цьому сезоні Харт провів 21 матч.

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Джерело - Тhe Sun.