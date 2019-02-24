Роджерс може очолити Лестер

Головний тренер Селтіка Брендан Роджерс знову може повернутися в АПЛ, очоливши Лестер Сіті.

Про це повідомляє The Guardian.

Лестер знаходяться у пошуку нового наставника після сьогоднішнього звільнення Клода Пюеля і за інформацією видання керівництво готове запропонувати контракт 51-річного Роджерсу, а також клуб АПЛ зв'язувався з тренером ще до того, як француз був звільнений.

Якщо наставник не захоче залишати Селтік посеред сезону, то Лестер може повернутися до переговорів під час літнього трансферного вікна. Якщо коуч захоче піти, то Селтік отримає близько 6 мільйонів фунтів за дострокове розірвання контракту.

На даний момент з основним складом Лестера працюватимуть Майк Стоуелл і Адам Седлер.

Нагадаємо, Лестер відправив у відставку Пюеля.

Раніше повідомлялося, Валенсія мінімально переграла Селтік. ВІДЕО.

Джерело - The Guardian.