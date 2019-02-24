Трансляція Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: онлайн 24.02.2019

Не пропустіть матч Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед - Ліверпуль онлайн. Матч відбудеться 24.02.2019. Початок - 16:05.

Трансляцію Манчестер Юнайтед - Ліверпуль дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Увага! Трансляція платна.

Також, матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2.

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Гру АПЛ Манчестер Юнайтед - Ліверпуль онлайн, як і усі матчі чемпіонату Англії можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Манчестер Юнайтед - Ліверпуль, матчу 27 туру АПЛ можна починаючи з 15:55, а стартовий свисток пролунає о 16:05.

До речі, сьогодні, 24 лютого відбудеться й фінал Кубку англійської ліги Челсі - Манчестер Сіті. Пряма онлайн-трансляцію поєдинку буде доступна на Чемпіоні за цим посиланням.

Джерело - Чемпіон.