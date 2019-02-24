К'єза зацікавив французького гранда

Гравець Фіорентини Федеріко К'єза вже давно вважається одним з головних італійських талантів. Ювентус і Інтер довгий час спостерігають за прогресом гравця.

Але тепер, як повідомляє Rai Sport, за гравцем в полювання вступив ПСЖ. Французький клуб планує вступити в переговори вже цього літа. Пріоритетним варіантом для гравця вважається Ювентус.

Нагадаємо, Інтер розгромив Рапід, Генк вдома програв Славії. Результати матчів Ліги Європи.

Також, Атлетіко здолав Ювентус в Лізі чемпіонів. ВІДЕО.

Джерело - Чемпіон.