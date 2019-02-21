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Президент Ла-Ліги визнав Мессі іконою футболу

Сьогодні 16:45 301 0
Президент Ла-Ліги визнав Мессі іконою футболу

Президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас вважає нападника Барселони Ліонеля Мессі найкращим гравцем, який коли-небудь грав у чемпіонаті Іспанії.

Про це заявив сам функціонер.

"Мессі - це частина Барселони, і він залишиться тут. Ми вважаємо його частиною Ла-Ліги, і він перевершує звичайних гравців. Він ікона. Найважливіший гравець, який коли-небудь грав у нашій лізі. Він на рівень вище всіх", - цитує слова Тебаса Marca.

У цьому сезоні Мессі зіграв за Барселону 28 матчів, в яких забив 29 м'ячів і зробив 17 асистів.

Нагадаємо, Мессі — один з інвесторів оновленого Кубка Девіса. Також, Мессі показав фантастичний трюк на зйомках реклами.

Джерело - Marca.

#Мессі, #Ла-Ліга, #Барселона, #Тебас
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