Шевчук: Не заважайте нам перемагати

Тренер Олімпіка поскаржився на роботу рефері.

Про це він повідомим у своєму інтерв'ю для сайту клубу.

"Ми створили велику кількість моментів, які повинні були реалізовувати. Уже в першому таймі могли 3:0 вести. Були стовідсоткові моменти. Худжамов, я вважаю, на даний момент - найкращий голкіпер в УПЛ. Це граючий тренер, він витягнув Маріуполь, врятував команду від поразки. Але в черговий раз втрутилися додаткові люди, два пенальті і ми програли матч. Будемо працювати над завершенням моментів, щоб забивати і щоб ніхто нам не заважав перемагати", - сказав Шевчук.