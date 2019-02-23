Сачко: Ворскла укомплектована на 90 відсотків

Полтавська Ворскла майже повністю укомплектована.
Про це розповів головний тренер команди Василь Сачко.
"Ми весь час хочемо ставати кращими, хочемо краще і якісніше комплектувати склад. Сьогодні, напевно, ми укомплектовані на 90%, але ми відштовхуємось від бюджету і своїх можливостей.
Віримо, що наші зимові новачки створять конкуренцію у складі. У нас зберігся кістяк команди, це досвідчені гравці. Також у нас є достатньо молоді", – цитує Сачка офіційний сайт Ворскли.
Нагадаємо, Ворсклу можуть не допустити в УПЛ.
Також, почесний президент Ворскли може залишитися без депутатської недоторканності
Джерело - Чемпіон.