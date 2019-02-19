Ворсклу можуть не допустити в УПЛ

Полтавська Ворскла може не пройти атестацію, необхідну для виступу в наступному сезоні української Прем'єр-ліги.

Про це повідомив Ігор Циганик в ефірі онлайн-шоу Циганик Live.

Журналіст зазначає, що минулого року футболісти підписали угоду, за якою не мають до полтавського клубу фінансових претензій. Натомість керівництво Ворскли обіцяло розрахуватися з ними за боргами з грошей, виручених за вихід в Лігу Європи.

Гравці Ворскли не планують ставити підпис під відповідним документом перед стартом наступної кампанії. Причина - заборгованість із зарплати, яку не виплачують уже 6 місяців.

Після відпустки з футболістами розрахувалися тільки за місяць.

В кінці грудня минулого року капітан полтавців Володимир Чеснаков вже говорив, що футболісти не отримали зарплату за 5-6 місяців своєї роботи.

Після 18 зіграних турів Ворскла йде на 5-му місці в турнірній таблиці УПЛ. В активі команди 27 очок.

Нагадаємо, Ворскла перемогла Шахтар на зборі в Туреччині. А Кулач перейшов у Олександрію.

Джерело - Чемпіон.