Челсі подасть апеляцію про скасування заборони на трансфери

Челсі офіційно заявив про намір оскаржити у суді рішення Дисциплінарного комітету ФІФА про заборону на реєстрацію нових футболістів протягом двох найближчих трансферних вікон.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"ФК Челсі категорично не згоден з рішенням Дисциплінарного комітету ФІФА, і тому подасть апеляцію. Клуб висловлює повагу до важливої роботи, виконаної ФІФА заради захисту молодих футболістів - ми цілком співпрацювали з організацією під час розслідування. Спочатку Челсі звинувачувався в порушенні пунктів 19.1 та 19.3 щодо 92 футболістів. Ми задоволені тим, що ФІФА не знайшла порушень у 63-х з цих випадків, але вкрай розчаровані тим, що ФІФА не згодна з клубом по іншим 29-м гравцям. Челсі діяв відповідно до правил. Незабаром ми подамо апеляцію у ФІФА", - йдеться у заяві клубу.