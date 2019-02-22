Соль: Крикнув гравцю за 100 мільйонів "Пас, малий"

Нападник Динамо Фран Соль розповів про період тренувань у Реалі.

Про це він поділився в інтерв'ю для каналу Бомбардир.

"Тренувався я з командою Реала, а мадридці тоді тільки підписали Бейла. Це ж був найдорожчий трансфер в історії футболу на той момент - 100 млн євро. Я теж був у команді, тренувався з ним. Але коли ти граєш в футбол, забувши про все, особливо про свою ціну на трансферному ринку. Будь то 1 млн, 30 або взагалі нічого. І так в будь-якому віці. Мені було 19, я спілкувався з усіма партнерами на рівних, не думаючи ні про що, крім футболу.

Коли в Іспанії футболіст хоче отримати пас, він кричить: "Pasar, niño", це перекладається, як "Пас, малий". Ми так часто називаємо один одного. В той момент я чекав пас від партнера, але забув, що це був Бейл. Я біг на великій швидкості, він стояв до мене спиною, я почав кричати "Пас, малий".

Касільяс і Роналду почали сміятися, мовляв, чувак, як ти взагалі можеш називати його так, якщо він коштує 100 лямів. Я почав виправдовуватися, говорив "Вибачте, хлопці, не хотів, всього лише хотів отримати пас", - сказав Соль.