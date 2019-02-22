Кенджера: Соль почне забивати у кожній грі

Захисник Динамо Томаш Кенджера зазначив важке поле київського НСК Олімпійський і неідеальну реалізацію господарів.

Повідомив гравець для порталу Dynamo.kiev.ua.

"Сьогодні була дуже жорстка гра, але ми теж жорстко грали. Кожен з нас віддав на поле все, що міг. Найважливіше, що ми виграли і пройшли далі. Вітаю Соля з дебютним голом, це дуже важливо і для нього, і для команди. Ми всі раді. Думаю, що він почне забивати у кожній грі", - наводить слова Кенджери портал Dynamo.kiev.ua.