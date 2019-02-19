Зідан та Лемпард можуть очолити Челсі

Зінедін Зідан і Френк Лемпард розглядаються Челсі як потенційні наступники Мауріціо Саррі на посаді головного тренера команди.

Про це повідомляє Sky Sports.

Керівництво Синіх дуже стурбоване останніми результатами команди, яка зазнала трьох поразок в останніх п'яти матчах.

Після кубкової поразки від Манчестер Юнайтед (0:2) публіка на Стемфорд Брідж скандувала образливі кричалки на адресу Саррі.

Лондонці опустилися на 6-е місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідируючого Манчестер Сіті вже на 15 очок.

Що стосується Зідана, француз не вертався до тренерської роботи після того, як покинув пост головного тренера Реала в кінці минулого сезону, в ході якого завоював з командою третій поспіль Кубок чемпіонів.

Лемпард в даний час тренує Дербі Каунті, що займає 7-е місце в англійському Чемпіоншипа.

Джерело - sportarena.