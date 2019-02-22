Хацкевич: Важкий матч, але результат у нашу користь

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич підвів підсумки матчу проти Олімпіакоса в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це він розповів у своєму інтерв'ю для офіційного сайту Динамо.

"Дуже важкий матч. Важке поле, але найголовніше, що результат в нашу користь. Моментами взагалі здорово виглядали, зокрема, при переході з оборони в атаку. Просили грати вище, контролювати м'яч. Здорово зіграв Бойко. Ті моменти, які були попереду, реалізувати не вийшло, але головне, що забили той гол. І вийшли в наступний раунд. У нас тільки друга офіційна гра. Зрозуміло, що ми ще не в тонусі. Але в другому таймі в контратаку у нас вибігало більше людей, ніж потім поверталося назад. Плюс ще дуже важке поле. Упевнений, у функціональному плані ми готові добре", - заявив Хацкевич.