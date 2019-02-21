Львів підписав форварда Палмейраса. Це 15-й бразилець в команді

Форвард Кауе да Сілва, який належить Палмейрас, став гравцем ФК Львів.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст гратиме за "синьо-золотих левів" на правах оренди.

22-річний гравець гратиме за львівський клуб до кінця сезону 2018/19. Новоспечений форвард містян обрав собі 7-й номер. На зборах Львова у Туреччині Кауе забив 3 голи.

До слова, разом із новачком у Львові вже 15 бразильців.

Нагадаємо, ФК Львів підписав трьох бразильців. Тим часом Карпати ділитимуть стадіон з ФК Львів.

Джерело - Львів.