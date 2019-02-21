Заховайло: Не вірю, що Динамо виграє в Олімпіакоса

Динамо зіграє з Олімпіакосом внічию.

Так вважає футбольний агент В'ячеслав Заховайло.

"Не вірю, що Динамо в цьому матчі виграє. Думаю, рахунок буде нічийний. Швидше за все, без голів. 0:0 простіше кажучи. Так мені підказує інтуїція. 100% Динамо вперед не піде, ніхто голів забивати не буде. Гра відбуватиметься в центрі поля. Кожен чекатиме на свій момент. Прогнозую, Олімпіакос домінуватиме, а Динамо – захищатиметься. Думаю, кияни пройдуть в наступний раунд Ліги Європи, проте зроблю ставку на інше: Динамо не заб’є в Києві", - заявив Заховайло.