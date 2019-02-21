Саррі може повернутися в Італію

Керівництво Роми не проти бачити на тренерському містку своєї команди Мауріціо Саррі.

Про це повідомляє La Repubblica.

Радник президента Роми Джеймс Паллотті двічі телефонував 60-річному італійцеві. Також Саррі зустрівся з представником Роми у Лондоні. Під час зустрічі спеціаліст отримав пропозицію очолити вовків у наступному сезоні. За інформацією порталу, Рому може покинути не тільки тренер Еусебіо Ді Франческо, але і спортивний директор Рамон Мончі.

Нагадаємо, керівництво Челсі поставило Саррі ультиматум. Зідан та Лемпард можуть очолити Челсі.

Джерело - football24.