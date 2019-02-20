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Динамо готове підписати польського захисника

Сьогодні 10:42 1190 0
Динамо готове підписати польського захисника

Київське Динамо може підсилити лінію оборони до кінця трансферного вікна.

Про це повідомляє onet.pl.

За інформацією джерела, столичний клуб хоче купити центрального захисника варшавської Легії Матеуша В'єтеску.

Динамо готове підписати 22-річного гравця, однак спочатку хоче подивитися на нього в справі. Це може бути проблематично, адже в перших трьох офіційних поєдинках Легії В'єтеска не виходив на поле.

Повідомляється, що через червону картку, отриману основним захисником Легії Ремі в матчі з Краковом, В'єтеска може отримати шанс зіграти за першу команду вже в ці вихідні.

Динамо готове гарантувати поляку більше ігрової практики, ніж він має зараз в Легії. Але через нинішню ситуацію з центральними захисниками Легія, швидше за все, не стане відпускати Матеуша.

Трансферне вікно в Україні та Польщі закривається 1 березня, тому у команди ще мають час на оформлення трансферу. Портал Transfermarkt.de оцінює Матеуша В'єтеску в 1,5 мільйона євро.

Нагадаємо, на матч з Динамо - Олімпіакос продано понад половину квитків.

Також, сайт Динамо зганьбився новиною з презентацією Соля.

Джерело - onet.

#Динамо, #Легія, #Польща, #трансфер
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