Десна підписала екс-захисника Динамо

Десна оголосила про підписання контракту із захисником Темуром Парцванія.
Про це повідомляє офіційний сайт сіверян.
Про терміни угоди інформації немає. Раніше 27-річний гравець вже виступав за чернігівську команду, провівши в її складі 19 матчів і забивши 1 гол.
Парцванія - вихованець Динамо. В УПЛ грав за Металург Запоріжжя, Волинь і Олімпік. Раніше клуб підписав Дмитра Немчанінова, Андрія Богданова і Михайла Сергійчука.
Нагадаємо, Десна зіграла внічию з середняком чемпіонату Сербії. Також, Динамо розгромило Ювентус у Юнацькій лізі УЄФА.
Джерело - офіційний сайт Десни.