Десна підписала екс-захисника Динамо

Десна оголосила про підписання контракту із захисником Темуром Парцванія.

Про це повідомляє офіційний сайт сіверян.

Про терміни угоди інформації немає. Раніше 27-річний гравець вже виступав за чернігівську команду, провівши в її складі 19 матчів і забивши 1 гол.

Парцванія - вихованець Динамо. В УПЛ грав за Металург Запоріжжя, Волинь і Олімпік. Раніше клуб підписав Дмитра Немчанінова, Андрія Богданова і Михайла Сергійчука.

Нагадаємо, Десна зіграла внічию з середняком чемпіонату Сербії. Також, Динамо розгромило Ювентус у Юнацькій лізі УЄФА.

Джерело - офіційний сайт Десни.