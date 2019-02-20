Хедіра переніс операцію на серці

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра переніс операцію і не зможе допомогти команді в найближчих матчах,

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У 31-річного футболіста нещодавно виявили проблеми з серцем. Сьогодні, 20 лютого, він успішно переніс операцію. Відновлення хавбека займе близько місяця. Цього сезону Хедіра взяв участь лише в 9 матчах італійської Серії А, в яких записав до свого активу 2 голи і 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Роналду відправив Хедіру в нокдаун. Також, сьогодні, 20 лютого,відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко - Ювентус.

Джерело - офіційний сайт Ювентуса.