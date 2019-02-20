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Футболіст Манчестер Юнайтед поборов рак
Макс Тейлор

Захисник молодіжної команди Манчестер Юнайтед Макс Тейлор успішно пройшов лікування від раку.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

19-річний футболіст МЮ переніс курс хіміотерапії і тепер розпочав відновлення. Терміни його повернення на поле не повідомляється.

"Я хочу подякувати всім у клубі. Мені допомагали із самого першого дня. Кожен в команді надав підтримку", - сказав Тейлор.

Нагадаємо, Пак'яо загрожує хвороба Паркінсона. Також, у матері Роналду діагностували рак.

Джерело - Офіційний сайт МЮ.

#Манчестер Юнайтед, #Рак, #Тейлор, #Хвороба, #Перемога
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