У матері Роналду діагностували рак

Долореш Авейру, мамі нападника туринського Ювентуса Кріштіану Роналду, поставили страшний діагноз.

Про це повідомляє The Mirror.

У 64-річної жінки діагностували рак молочної залози. Ступінь серйозності онкологічного захворювання поки невідома. Варто відзначити, що мама зіркового португальця вже вигравала боротьбу з пухлиною у 2007 році.

У поточному сезоні 34-річний Роналду зіграв за Ювентус 30 матчів, забив 19 голів і зробив 9 асистів.

Нагадаємо, Роналду встановив рекордне досягнення Серії А.

Також, Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів.

Джерело - The Mirror.