Відомий коментатор покинув телеканали Футбол1/2

Український коментатор Роберто Моралес припинив співпрацю з телеканалами Футбол 1/2.

Про це заявив сам

"Все хороше, що могло трапитися на Футбол1/2, зі мною вже сталося. Що не сталося - вже не станеться. Я шукаю нового ", - сказав Моралес.

Коментатор відзначив, що звільнення не пов'язане безпосередньо з тим, що цього сезону телеканали не транслюються матчі чемпіонату Іспанії, на яких він спеціалізується.

Моралес співпрацював з телеканалами Футбол 1/2 з 2010 року. Також він був ведучим програми Європейський вікенд, але в цьому сезоні його замінив Андрій Столярчук.

Зараз Моралес в статусі фрілансера співпрацює зі стрімінговим сервісом MEGOGO.

Джерело - sportarena.