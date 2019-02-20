Кулач перейшов до Олександрії

Відсьогодні 20 січня, Владислав Кулач офіційно захищає кольори Олександрії.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Трансферну угоду про оренду гравця укладено по 30 червня 2019 року.

У двадцятип’ятирічного нападника з 2010 року підписаний контракт з Шахтарем. В оренді він грав за Маріуполь, запорізький Металург, кам’янську Сталь, турецький Ескішехірспор, Зорю. Першу частину сезону 2018/19 Владислав Кулач виступав за Ворсклу. У складі полтавців він провів 19 матчів, у яких забив 6 м'ячів і зробив 1 асист.

Нагадаємо, раніше Кулач пояснив, чому він відмовився переходити в російський клуб.

Джерело - офіційний сайт Олександрії.