Кулач: Не хотів грати в Росії

Владислав Кулач хотів грати в Європі та не хотів їхати в Росію.

Про це заявив сам новоспечений гравець Олександрії.

"Хотів виїхати з України, грати в Європі. Але щось не вийшло. Так, були хороші варіанти, але не склалося. Я не хотів в Росію, це буквально в останні дні, перед Олександрією, була пропозиція від Єнісею. Але з певних причин туди не поїхав. Чи вважаю перехід в Олександрію кращим розвитком подій для себе? Наразі - так. У команди є завдання. Вся команда хоче їх виконати і буде робити для цього все можливе", - сказав Кулач