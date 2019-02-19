Сайт Динамо зганьбився новиною з презентацією Соля. ФОТО

Офіційний сайт київського Динамо оголосив про презентацію новачка Франа Соля, яке відбудеться в середу, 20 лютого.
Втім, новина не обійшлася без конфузу - дизайнер анонса переплутав місяці і на зображенні вказав датою презентації 20 грудня.
Нагадаємо, що Динамо U-19 продовжує підготовку до зустрічі з однолітками з Ювентуса.
Раніше вболівальники Динамо зустрілися з гравцями клубу.
Джерело - Чемпіон.
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