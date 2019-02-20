Клопп: Це був не матч Ліги чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не надто задоволений нульову нічию з Баварією в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам наставник англійців.

"Не можу згадати жодного моменту біля воріт обох команд у другому таймі. З цієї точки зору, це був не матч Ліги чемпіонів.

З точки зору результату, це нормально. Не результат мрії, звичайно, але хороший.

Я не на сьомому небі від щастя, але цей результат мене влаштовує. Звичайно, таку гру через 30 років не згадаєш", - сказав Клопп.