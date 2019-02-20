Клопп: Це був не матч Ліги чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не надто задоволений нульову нічию з Баварією в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це розповів сам наставник англійців.
"Не можу згадати жодного моменту біля воріт обох команд у другому таймі. З цієї точки зору, це був не матч Ліги чемпіонів.
З точки зору результату, це нормально. Не результат мрії, звичайно, але хороший.
Я не на сьомому небі від щастя, але цей результат мене влаштовує. Звичайно, таку гру через 30 років не згадаєш", - сказав Клопп.
Матч-відповідь Баварія - Ліверпуль відбудеться 13 березня в Мюнхені.
Нагадаємо, Барселона з Ліоном розписали нульову нічию.
Джерело - Чемпіон.