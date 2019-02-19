Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО

Кращий футболіст чемпіонату СРСР-1985, володар Кубка Кубків-1986 і учасник трьох чемпіонатів світу Анатолій Дем'яненко сьогодні відзначає своє 60-річчя.

З 1986 по 1990 роки був капітаном київського Динамо.

Після завершення ігрової кар'єри зайнявся тренерською діяльністю. Спочатку Віктор Колотов запросив його помічником у Борисфен. Через деякий час Григорій Суркіс, з подачі Йожефа Сабо, який прийняв тоді Динамо, покликав Дем'яненка в рідний клуб у якості асистента Йожефа Йожефовича.

Входив до тренерського штабу аж до 2005 року. З 2005 року працював головним тренером клубу Динамо Київ, з яким розлучився 20 вересня 2007 року по обопільній згоді. Разом із командою створив золотий дубль у 2007 році і був визнаний кращим тренером України (2007). У нещодавньому інтерв'ю Ігора Суркіса у програмі Вацко Light, президент Динамо зізнався, що жалкує про звільнення Дем'яненка з тренерської посади.

4 січня 2008 року призначений головним тренером азербайджанського клубу Нефтчі (Баку), змінивши на цій посаді чеського фахівця Властимила Петржелу. З 23 серпня 2008 звільнений з посту головного тренера Нефтчі за взаємною згодою. 9 серпня 2010 року призначений головним тренером узбекистанського клубу Насаф (Карші).

Нещодавно легендарному Балю виповнилося 61.

Джерело - Чемпіон.

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