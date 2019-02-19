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Гравцю Фулгема загрожує ув'язнення

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Гравцю Фулгема загрожує ув'язнення

Півзахиснику англійського Фулгема Бену Девісу загрожує дворічний термін ув’язнення через ухилення від служби у сінгапурській армії

Про це повідомляє ВВС.

18-річний Девіс, який підписав контракт з Фулгемом влітку 2018 року та став першим сінгапурським гравцем в англійській Прем'єр-лізі. Однак  він не пройшов обов'язкову строкову службу в Сінгапурі. Зазначається, що якщо термін ухиляння від служби сягне двох років, футболіста очікує кількамісячне позбавлення волі та штраф у 10 тисяч доларів. Також у сінгапурському Міноборони зауважили, що футболіст перебуває закордоном без необхідного дозволу.

Нагадаємо, Моурінью визнали винним у шахрайстві. Також, Роналду отримає умовний строк.

Джерело - politeka.

#Фулгем, #в'язниця, #АПЛ, #Штраф
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