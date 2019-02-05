Моурінью визнали винним у шахрайстві

Іспанський суд засудив Жозе Моуріньо до 12 місяців тюремного ув'язнення і 2 мільйонам євро штрафу.
Про це повідомляє Football Espana.
У травні Жозе визнав провину в скоєнні двох правопорушень щодо ухилення від сплати податків з отриманих за іміджеві права грошей. Це сталося між 2011 і 2012 роком, коли Моуріньо тренував Реал. Сума порушень склала 3,3 мільйона євро.
Португалець вже виплатив не тільки обов'язок, а й пеню.
Згідно з іспанським законодавством, тюремні терміни до двох років можуть бути замінені на штрафи, якщо правопорушник отримує їх вперше. Подібним чином відкупилися від в'язниці головні зірки сучасного футболу Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі.
Моурінью в грудні звільнили з поста головного тренера Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Моуріньо ефектно впав перед початком хокейного матчу.
Джерело - Чемпіон.