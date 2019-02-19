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Шахтар підтвердив підписання бразильського півзахисника

Сьогодні 16:10 267 0
Шахтар підтвердив підписання бразильського півзахисника

Донецький Шахтар підтвердив інформацію про те, що півзахисник Маркос Антоніо став гравцем клубу.

Про це інформує офіційний сайт гірників.

Про фінансові деталі та термін контракту не повідомляється.

Футболіст прибув в розташування команди після участі в чемпіонаті Південної Америки і тренується в загальній групі. У новому клубі Антоніо виступатиме під 88-м номером. Нагадаємо, 18-річний Маркос є вихованцем Атлетіко Паранаенсе. В поточному сезоні він зіграв шість матчів за португальський Ешторіл.

Зазначимо, Шахтар вже встиг заявити гравця на весняну частину УПЛ. Раніше Маркос потрапив до символічної збірної Копа Америка-2019 U-20.

 Нагадаємо, Шахтар віддав Сікана в оренду. А Ордець не може домовитися з гірниками про новий контракт.

Джерело - Шахтар.

#Шахтар, #трансфер, #Донецьк, #Антоніо
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