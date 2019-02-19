Реал купить нового Рамоса

Молодий захисник Порту Едер Мілітао може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє Marca.

Вершкові виграли боротьбу за 21-річного бразильця у кількох топ-клубів Європи. Мілітао переїде до Мадрида вже влітку. Для завершення угоди не вистачає лише кількох підписів.

Реал заплатить Порту за перехід гравця близько 50 мільйонів євро, а Мілітао підпише контракт з мадридцями до 2025 року.

У цьому сезоні бразилець провів 19 матчів у чемпіонаті Португалії, в яких став автором 2-х голів.

Нагадаємо, Реал повторив антирекорд шестирічної давнини. Також, капітан Реала встановив атирекорд Ла-Ліги.

Джерело - football24.