Кулач: Були різні варіанти, але Олександрія цікавий варіант

Нападник Владислав Кулач перейшов у Олександрію до кінця сезону.
Про це розповів сам гравець.
"Були різні варіанти. Поки вирішили, що буде це буде оренда до літа, до кінця сезону, а потім подивимося, поговоримо, як воно буде. Кінець сезону покаже.
У Олександрії є завдання, і вся команда хоче його виконати, тому для мене це найкращий варіант.
Я місяць був у Києві та займався з тренером. Взимку я пересидів, вийшло не так, як задумував і залишився без зборів. Але сьогодні я тренувався в загальній групі та відчуваю себе добре, хоча треба набирати звичайно", - сказав Кулач.
Нагадаємо, що Кулач став гравцем Олександрії. До цього Кулач відмовився переходити в російський клуб.
Джерело - ua-football.