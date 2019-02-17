Кулач: Були різні варіанти, але Олександрія цікавий варіант

Нападник Владислав Кулач перейшов у Олександрію до кінця сезону.

Про це розповів сам гравець.

"Були різні варіанти. Поки вирішили, що буде це буде оренда до літа, до кінця сезону, а потім подивимося, поговоримо, як воно буде. Кінець сезону покаже.

У Олександрії є завдання, і вся команда хоче його виконати, тому для мене це найкращий варіант.

Я місяць був у Києві та займався з тренером. Взимку я пересидів, вийшло не так, як задумував і залишився без зборів. Але сьогодні я тренувався в загальній групі та відчуваю себе добре, хоча треба набирати звичайно", - сказав Кулач.