Зірковий хавбек готовий покинути Барселону

Півзахисник Барселони Іван Ракитич може покинути Камп Ноу в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє каталонське видання Sport.

30-річний віце-чемпіон світу незадоволений своєю нинішньою зарплатою, яка становить 8 мільйонів євро. Для порівняння: Френкі де Йонг буде заробляти понад 10 мільйонів на рік, після того як приєднається до команди в липні. До літа Ракитич сподівається отримати нову пропозицію від босів клубу, а інакше буде розглядати варіанти з іншими клубами. Хавбеком цікавиться ПСЖ, Челсі та Інтер.

Нагадаємо, Барселона готова продати свого півзахисника. Також, Мессі показав фантастичний трюк на зйомках реклами.

Джерело - ua-football.