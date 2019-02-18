Маліновський: Це не поле, а пляж

Півзахисник Генка Руслан Маліновський невдоволений станом поля на якому грала його команда проти Брюгге

Про це заявив сам спортсмен в інтерв'ю тамтешній пресі.

"Це не поле, а пляж. Абсолютна ганьба, що на ньому потрібно грати. Це неможливо, я дійсно не думав, що клуб міг би грати в футбол краще, тому що тут не було можливості в нього грати", - заявив Маліновський.