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Генк Маліновського програв Брюгге

Сьогодні 10:36 564 0
Генк Маліновського програв Брюгге

Бельгійський Генк, кольори якого захищає Руслан Маліновський, програв своєму найближчому переслідувачу - Брюгге з рахунком 3:1.

Українець провів весь матч. За цей час віддав гольову пердачу та отримав жовту картку.

Після 26 матчів Генк - беззаперечний лідер. Брюгге попри перемогу відстає на вісім очок.

Чемпіонат Бельгії

26 тур

17 лютого

Брюгге - Генк 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Мата, 2:0 - 37 Схрейверс, 2:1 - - 77 Саматта, 3:1 - 78 Вормер.

Днями Генк розписав мирову зі Славією. Також нещодавно Маліновський віддав дві гольові передачі.

Джерело - Чемпіон.

#Руслан Маліновський, #ГЕнк, #Брюгге, #Чемпіонат Бельгії
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