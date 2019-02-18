Екс-українця назвали бандерівцем під час матчу в Польщі

Під час матчу чемпіонату Польщі Ягеллонія - Вісла стався інцидент з екс-українським півзахисником Тарасом Романчуком, який рік тому став громадянином Польщі.

Про це повідомляє Wprost.

За словами Романчука, хавбек Вісли Домінік Фурман під час зустрічі назвав його бандерівцем і фарбованою лисицею. Протягом матчу були неодноразові сутички між гравцями, вони обидва отримали жовті картки.

Після скандалу в пресі гравець Вісли виступив із заявою, в якій спростував звинувачення.Питанням зацікавилася польська поліція. Проводиться розслідування. Звинувачення підпадають під ст. 257 Кримінального кодексу Польщі Національна неприязнь. Поліція звернулася до Романчука, він підтвердив їй ще раз свої покази.

Романчука вже викликали до збірної Польщі.

Нагадаємо, Шахтар підпише екс-гравця Чорноморця. А Маліновський віддав гольову передачу в чемпіонаті Бельгії.

Джерело - Wprost.