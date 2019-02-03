Маліновський віддав дві гольові передачі. ВІДЕО

Український хавбек Генка Руслан Маліновський віддав дві гольові передачі в матчі 24-го туру чемпіонату Бельгії проти Васланд-Беверена.

Маліновський провів на полі повний матч. На 59-й хвилині він допоміг подачею з кутового Мбваною Саматті зрівняти рахунок.

А гольовий пас на Алехандро Посуело допоміг здобути перемогу Генку виграти матч.

Це були 6-й і 7-й асисти Маліновського в чемпіонаті Бельгії цього сезону.

Чемпіонат Бельгії

24 тур

2 лютого

Васланд-Беверен — Генк 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 — 11 Болевич, 1:1 — 59 Саматта, 1:2 — 82 Посуело

Нагадаємо, Маліновський більше не цікавить Рому. Тим часом, Маліновський з одноклубниками у ТОП-5 найрезультативніших тріо Європи.

Джерело - Чемпіон.